La Fiorentina si pone martedì 31 maggio come deadline per dirimere la questione Lucas Torreira. Secondo La Nazione, infatti, i gigliati cercheranno di lavorare a fondo fino a fine mese per trovare un accordo economico soddisfacente per le parti in causa. Nel frattempo, però, il club viola non vuole farsi trovare col fianco scoperto e comincia a sondare eventuali alternative. Con un particolare occhio su Milano, sponda Inter: il primo nome è infatti quello di Stefano Sensi, già in passato accostato alla Fiorentina, di rientro alla base dopo il prestito alla Sampdoria. E occhio anche ad un altro centrocampista nerazzurro, ovvero Roberto Gagliardini che potrebbe arrivare con un esborso ragionevole.