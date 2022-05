Stefano Sensi rappresenta un vecchio pallino del ds della Fiorentina Daniele Pradè, che vede in lui l'ideale elemento per sopperire all'eventuale addio di Lucas Torreira. Secondo il quotidiano La Nazione, sulle tracce del centrocampista di proprietà dell'Inter c'è anche la sua ex squadra, il Sassuolo, che potrebbe perdere Maxime Lopez, piccolo ma robusto uomo pensante del centrocampo che José Mourinho vedrebbe bene a Roma.