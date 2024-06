Far scadere il diritto di riscatto e poi ricominciare a trattare. Questa, secondo L'Unione Sarda, potrebbe essere la strategia di Cagliari per Gaetano Pio Oristanio, reduce dalla stagione in prestito in rossoblu. Il club isolano non ha intenzione di versare i 4 milioni di euro stabiliti per tenere il jolly offensivo di Vallo della Lucania (con contro riscatto a 6 milioni in favore dell'Inter) e vorrebbe trovare una soluzione più economica con i nerazzurri, oppure un accordo con modalità differenti.