I commissari tecnici delle 24 formazioni nazionali che dal 14 giugno al 14 luglio parteciperanno a Euro 2024 potranno contare su rose allargate. Sollecitati nelle ultime ore via e-mail, stando a quanto rivela l'Équipe, i membri del Comitato esecutivo UEFA hanno deciso oggi, a mezzogiorno, di portare le liste dei convocati per la rassegna continentale in terra tedesca da 23 a 26 giocatori, tutti convocabili per le singole partite.