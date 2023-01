Napoli primo della classe non solo in Serie A. Il club partenopeo, prossimo avversario dell’Inter in campionato, sembrerebbe essere l’apripista anche nella corsa ad Azzedine Ounahi, centrocampista marocchino rivelazione dei Mondiali in Qatar. Giocatore sotto osservazione anche dell'Inter. Secondo L'Equipe, che parla di vantaggio del Napoli, l'Angers ha in agenda vari colloqui con diversi club europei per il gioiellino classe 2000, anche se in questo momento il club ad aver mosso i passi più concreti sembra essere proprio quello sotto l’ombra del Vesuvio. Alcune fonti - si legge - parlano addirittura di offerta già presentata, che preverrebbe come dettaglio la permanenza del giocatore nel club attuale di appartenenza fino al termine della stagione, come auspicherebbero gli angioini.