Stando alle indiscrezioni di formazione de L'Équipe, Benjamin Pavard e Marcus Thuram non scenderanno in campo dal 1' domani sera, nel match di Nations League che metterà di fronte la Nazionale francese a quella di Israele, allo Stade de France di Parigi. In attacco, la scelta del ct Didier Deschamps dovrebbe ricadere su Randal Kolo Muani, prima punta di un tridente completato da Michael Olise e Bradley Barcola. Panchina, dunque, per Tikus; stessa sorte per Benji, chiamato all'ultimo momento per colmare il vuoto lasciato dall'infortunato Wesley Fofana. In difesa , spazio alla coppia Konaté-Upamecano.

LA PROBABILE DELLA FRANCIA: Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Theo Hernandez; Zaire Emery, Kanté, Camavinga; Olise, Kolo Muani, Barcola.