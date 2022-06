L’Organo di Controllo Finanziario per Club della UEFA ha presentato diverse settimane fa una 'richiesta di informazioni' al Paris Saint-Germain riguardo i suoi conti che, secondo il DNCG, l’organo che monitora le finanze dei club in Francia, faceva registrare un -224,3 milioni di euro durante la stagione 2020/21. Da allora, il club di Al Khelaifi ha operato senza badare a spese sul mercato, mettendo sotto contratto calciatori come Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Nuno Mendes e Gianluigi Donnarumma, senza dimenticare il rinnovo di Kylian Mbappé con un maxi premio alla firma. Quando l’esame delle prove fornite dal PSG n sarà completato, il CFCB deciderà se aprire o meno un procedimento contro la società transalpina che, contattata dai colleghi de L'Équipe, ha affermato di rispondere regolarmente alle domande e alle richieste di informazioni della Federcalcio europea, ma che per il momento nessuna indagine è stata ancora aperta.