Coi due gol segnati nella partita in trasferta contro il Preußen Münster, Moussa Sylla, sette reti nelle prime sei partite, è diventato sempre più il beniamino dello Schalke 04. Un gioiellino che però il club di Gelsenkirchen teme di potersi coccolare ancora per poco tempo, visto che, come riporta Kicker, sul nazionale maliano sono già partite le manovre di approccio di alcuni grandi club, in particolare di Inter e Juventus che nelle ultime settimane hanno seguito da vicino il giocatore 24enne.

Le intenzioni degli Kanppeln, però, sono chiare: Sylla non andrà via a gennaio, mentre per l'estate saranno ascoltate solo eventuali proposte a doppia cifra. Un'offerta del genere non è ancora arrivata, ma se Sylla continua a segnare e a fornire risultati così diligentemente, la situazione potrebbe cambiare in qualsiasi momento.