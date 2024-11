Brutta sconfitta per la Polonia di Piotr Zielinski, che incassa 5 reti dal Portogallo nella gara di Nations League disputata allo stadio Do Dragao di Oporto. Il finale racconta di un 5-1 per i lusitani, dopo un primo tempo a reti bianche. Apre le marcature Leao (59') dopo una grande azione personale palla al piede. Al 72' Ronaldo raddoppia dal dischetto. Tris di Bruno Fernandes (80') con una grandissima conclusione diretta all'incrocio dei pali, poker sigillato da Neto.

Le emozioni non finiscono perché CR7 trova il tempo e lo spazio per la doppietta personale che vale la cinquina al minuto 87. Il gol della bandiera polacco viene messo a segno da Marczuk. Il nerazzurro Zielinski (capitano questa sera) è rimasto in campo per 90' e ha giocato da mezzala al fianco di Romanczuk e Bogusz.