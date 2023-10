Tanti 'italiani' in campo stasera all'Opap Arena di Atena in Grecia-Olanda. Il c.t. degli Oranje, Koeman, dovrebbe puntare dal 1' su De Vrij, Dumfries, Koopmeiners e De Roon nell'ormai consueto 3-4-3. Davanti possibile tridente Xavi Simons, Weghorst e Malen. In panchina Reijnders.

PROBABILE OLANDA (3-4-3): Flekken; De Vrij, Van Dijk, Aké; Dumfries, Koopmeiners, De Roon, Blind; Xavi Simons, Weghorst, Malen.