Dumfries da una parte; Acerbi e Dimarco dall'altra. Oggi, alle 15 a Enschede, calcio d'inizio di Olanda-Italia, gara valida per il terzo e quarto posto delle fasi finali di Nations League. In campo dall'inizio previsti tre interisti: il laterale oranje più i due difensori azzurri. Panchina, invece, per Darmian e Barella

PROBABILI FORMAZIONI:

OLANDA (4-2-3-1): Bijlow; Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Aké; Wieffer, F. De Jong; Malen, Koopmeiners, Lang; Gakpo.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Acerbi, Buongiorno, Dimarco; Frattesi, Cristante, Verratti; Raspadori, Retegui, Gnonto.