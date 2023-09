Si salva nel finale la Turchia di Calhanoglu nella sentitissima sfida contro l'Armenia. Passano in vantaggio gli ospiti al 49' con Dashyan, il pari casalingo arriva all'88' con Yildirim. Il centrocampista nerazzurro è rimasto in campo per l'intero arco dell'incontro. Con questo risultato la Turchia resta in testa al girone con dieci punti, ma con due partite in più rispetto alla Croazia, che di punti ne ha sette. Ha vinto 5-0 la Croazia degli ex Perisic e Brozovic contro la Lettonia. Sorpresa di serata il Lussemburgo, che si è imposto per 3-1 sull'Islanda. In gol l'ex interista Dzeko nel 2-1 tra Bosnia e Liechtenstein.