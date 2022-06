Seconda sfida di Nations League per la rinnovata Italia di Mancini, che stasera a Cesena ospita l'Ungheria. I magiari arrivano all'appuntamento dopo aver battuto l'Inghilterra, mentre gli azzurri sono reduci dal buon pari con la Germania. Tante le novità nell'undici di partenza, come l'inserimento di Gnonto e Spinazzola. In dubbio Donnarumma per un problema alla mano sinistra, mentre saranno titolari gli interisti Bastoni e Barella (panchina per Dimarco).

PROBABILE ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Spinazzola; Barella, Cristante, Locatelli; Gnonto, Scamacca, Raspadori.