Nuova tegola per Roberto Mancini. Dopo i forfait di Politano, Pellegrini, Verratti e Tonali, il c.t. azzurro stasera contro l'Inghilterra a San Siro dovrà fare a meno anche di Immobile: il laziale non è stato convocato a causa di una contrattura muscolare. Con lui in tribuna anche Provedel, Gatti, Mazzocchi e Cancellieri. Dal 1' i nerazzurri Bastoni e Barella, panchina per Acerbi e Dimarco.

PROBABILE ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Cristante; Gnonto, Scamacca, Raspadori.