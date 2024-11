Nello stesso gruppo dell'Italia, anche la Francia oggi scende in campo alle 20.45 contro Israele a Parigi. Pavard certamente in panchina, mentre resta il dubbio Thuram che si gioca una maglia con Kolo Muani.

Restando in Europa, in Lega B di Nations League, impegno odierno anche per l'Austria di Arnautovic, che proverà ad approfittare dello scontro diretto tra la Norvegia di Haaland e la Slovenia di Sesko andando in Kazakistan (ore 16) contro una squadra ancora a secco di gol.

Infine, nella notte tra oggi e domani, in campo l'Argentina di Lautaro che vola in Paraguay (ore 00.30 italiane). La Seleccion comanda la classifica del girone unico con 22 punti, seguita dalla Colombia a 19, poi Uruguay e Brasile a 16.