Parte l'avventura della Nazionale azzurra nella Nations League e lo fa al Parco dei Principi di Parigi contro la Francia di Deschamps (ore 20.45). Diverse defezioni per Spalletti, che tra gli altri dovrà fare a meno di Barella, Zaniolo, Scalvini e Scamacca. Come anticipato dal c.t., in campo si andrà con il 3-5-2: Bastoni è recuperato e guiderà la difesa completata da Di Lorenzo e Calafiori. Dal 1' anche Dimarco e Frattesi. Si rivede Tonali dopo la squalifica. Nei transalpini, invece, solo panchina per Thuram.

PROBABILI FORMAZIONI:

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Clauss, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Fofana, Kanté; Lolo Muani, Olise, Barcola; Mbappé.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Retegui, Raspadori.