Francia e Croazia si sfidano questa sera per il ritorno di Nations League. Deschamps decide di lasciare in panchina l'interista Pavard. In difesa, nel 4-2-3-1 dei transalpini, ci sono Koundé, Upamecano, Saliba e Theo Hernandez. In casa croata c'è Sucic titolare, sulla trequarti insieme a Perisic e Kramaric alle spalle di Budimir.

Le formazioni ufficiali:

Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kone, Tchouameni; Olise, Dembélé, Barcola; Mbappe. Ct: Didier Deschamps

Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Caleta-Car, Sutalo, Gvardiol; Modric, Kovacic; Perisic, Sucic, Kramaric; Budimir. Ct: Dalic