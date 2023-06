Dopo il triplice, amaro, triplice fischio della 57esima partita stagionale, la stagione dei nerazzurri non si è ancora del tutto conclusa. Non per tutti almeno. Della rosa di Simone Inzaghi sono 12 i ragazzi che continueranno a scendere su un campo di gioco, per gli impegni dei prossimi giorni con le rispettive nazionali. Mentre Italia, Olanda, Croazia e Spagna (nessun InterNazionale spagnolo) dovranno affrontare le semifinali di Nations League, le altre nazionali dovranno vedersela con le qualificazioni agli Europei e con le amichevoli. Di seguito tutti gli interisti impegnati con le rispettive Federazioni:

ITALIA

Acerbi, Barella, Bastoni, Darmian, Dimarco

Spagna-Italia | Semifinale Nations League - Enschede, 15 giugno ore 20:45

finale/finale terzo posto | Rotterdam/Enschede, ore 20:45/15:00

TURCHIA

Calhanoglu

Lettonia-Turchia | Qualificazioni Europei - Riga, 16 giugno

Turchia-Galles | Qualificazioni Europei - Samsun, 19 giugno

OLANDA

Dumfries

Olanda-Croazia | Semifinale Nations League - Rotterdam, 14 giugno ore 20:45

finale/finale terzo posto | Rotterdam/Enschede, ore 20:45/15:00

GERMANIA

Gosens

Germania-Ucraina | Amichevole - Brema, 12 giugno ore 18:00

Polonia-Germania | Amichevole - Varsavia, 16 giugno ore 20:45

Germania-Colombia | Amichevole - Gelsenkirchen, 20 giugno ore 20:45

ALBANIA

Asllani

Albania-Moldavia | Qualificazioni Europei - Tirana, 17 giugno

Isole Faroe-Albania | Qualificazoni Europei - Torshavn, 20 giugno

CROAZIA

Brozovic

Olanda-Croazia | Semifinale Nations League - Rotterdam, 14 giugno ore 20:45

finale/finale terzo posto | Rotterdam/Enschede, ore 20:45/15:00

SLOVACCHIA

Skriniar

Islanda-Slovacchia | Qualificazioni Europei - Reykjavik, 17 giugno

Slovacchia-Lichtenstein | Qualificazioni Europei - Vaduz, 20 giugno

BOSNIA ED ERZEGOVINA

Dzeko

Portogallo-Bosnia ed Erzegovina | Qualificazioni Europei - Lisbona, 17 giugno

Bosnia ed Erzegovina-Lussemburgo | Qualificazioni Europei - Zenica, 20 giugno