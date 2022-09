Match cruciale stasera allo Stadion Maksimir di Zagabria per il Gruppo 1 di Nations League. La Croazia di Dalic ospiterà la Danimarca di Hjulmand che sopravanza di 2 punti gli slavi in classifica. Per quanto riguarda i padroni di casa, prevista la presenza dall'inizio dell'interista Marcelo Brozovic, perno indiscusso della mediana croata. Titolari anche gli ex nerazzurri Ivan Perisic e, sull'altro fronte, Christian Eriksen.

PROBABILE CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, J. Sutalo, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic.