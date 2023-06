Non belle notizie per Zlatko Dalic, ct della Croazia, in vista della finale di Nations League di domenica contro la Spagna: Ivan Perisic infatti ha dovuto saltare parte dell'allenamento odierno, mentre Marcelo Brozovic non era direttamente presente. Entrambi hanno accusato problemi di stanchezza dopo la maratona della semifinale contro i Paesi Bassi, riporta Sportske Novosti, precisando che non si sa se per i due ci siano delle situazioni più gravi. Dalic ha parlato con l'interista, arrivato in Nazionale dopo aver giocato anche la finale di Champions League contro il Manchester City, dopodiché entrambi hanno lasciato l'allenamento.