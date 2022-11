Beffa per la Slovacchia che in amichevole si fa rimontare dal Montenegro dopo essere andata avanti 0-2 grazie alle reti di Hancko e Kucka: 2-2 il risultato finale, doppietta del difensore Savic per i padroni di casa. Milan Skriniar, schierato titolare al centro della difesa slovacca e sceso in campo con la fascia da capitano attorno al braccio, è rimasto in campo per tutta la partita, rimediando un'ammonizione nel finale.