Buono spezzone di gara che aiuta a prendere ritmo per l'interista Kristjan Asllani, impegnato con la sua Albania nella trasferta di Nations League contro l'Israele. La sfida, vinta nel recupero per 2-1 dagli esraeliani, vede protagonista il metronomo nerazzurro per 67 minuti. Terminate le gare con la Nazionale, decisiva in tal senso l'esclusione della Russia che fa parte dello stesso girone, il classe 2002 è pronto per il rientro in Italia.