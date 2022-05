La prima stagione di DAZN come player principale della Serie A è in chiusura, ma in ottica futura resta sul tavolo il tema dei prezzi per la Serie A 2022/23 e l’accordo con TIM. Secondo le notizie che circolano la compagnia telefonica non sarebbe soddisfatta dell’intesa raggiunta a inizio stagione per i diritti televisivi: indiscrezioni di mercato sempre più insistenti - riporta Il Sole 24 Ore - vedrebbero Amazon fortemente interessata a un bundle commerciale per la app DAZN.