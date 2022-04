Il piano di Investcorp per il Milan, se la trattativa con Elliott per l'acquisizione del club rossonero dovesse andare in porto, si svilupperà su cinque direttive, base, secondo il Sole 24 Ore: espansione del brand globale, creazione delle infrastrutture, attenzione al bilancio, sinergie e relazioni politico-istituzionali. In pratica, il fondo del Bahrein punta a fare della società milanese una media company planetaria, con l’orizzonte temporale dei suoi investimenti che si estenderà in circa 5 anni, quindi fino al 2027. "Si tratta di un arco temporale all’interno del quale Investcorp, che possiede anche un braccio dedicato al real estate, potrebbe partecipare alla costruzione del nuovo stadio in collaborazione con il Comune di Milano", evidenziano i colleghi del quotidiano finanziario.