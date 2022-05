Arrivano novità riguardo alla situazione dei diritti tv e degli accordi tra i broadcaster a vario titolo interessati alla diffusione del calcio su territorio italiano. "La riunione del board di Tim - si legge oggi sul Sole 24 Ore - dovrebbe anche trattare lo stato dell’arte delle negoziazioni con Dazn per la revisione del minimo garantito da 340 milioni l’anno (sugli 840 milioni che la piattaforma versa annualmente alla Lega Serie A per i diritti del massimo campionato). Le trattative vanno avanti con il tramonto dell’esclusiva (della app Dazn su Timvision a scapito degli altri set top box come Sky Q o Vodafone Tv) che sembra da dare per scontato. Contropartita sarebbe uno sconto su quel minimo garantito di 340 milioni annui che non ha prodotto gli effetti sperati, ma ha invece condotto a profit warning per la telco oltre a un accantonamento per complessivi 548 milioni di euro. Interessata all’evolversi della vicenda è Sky, ma secondo rumors di mercato anche Amazon"