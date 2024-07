"Il difficile mercato di Macia e Melissano senza possibilità di spesa". Così l'edizione odierna de Il Secolo XIX sul mercato dello Spezia. Il club ligure sta puntando Pittarello del Cittadella, una trattativa che potrebbe concludersi con una cifra intorno ai 350mila euro. Ma qualora non arrivasse il semaforo verde dalla proprietà americana, ecco che si riaprirebbe la finestra per un altro anno in maglia bianca (e gratis) di Francesco Pio Esposito.