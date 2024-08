La data del 4 novembre, in casa federale, avrà lo scopo di modificare lo statuto federale per permettere al mondo del calcio di recepire le novità messe in campo dal Dl Sport. Secondo l'edizione odierna de Il Messaggero la FIGC è disposta a rivedere le percentuali di rappresentanza: potrebbe aumentare il peso della Serie A tra il 20% e il 25%, riducendo quello dei Dilettanti (attualmente al 34%), della Lega Pro (17%) o degli arbitri (2%). Ma nessuna delle parti coinvolte sembra pronta a cedere, si legge nel pezzo ripreso dai colleghi di Calcio e Finanza.