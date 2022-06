Troppe incognite su San Siro. Come riporta anche il quotidiano Il Giorno, a più di tre anni di distanza dalla presentazione del progetto del nuovo stadio, Milan e Inter procedono ancora col freno a mano tirato, coi rossoneri che ora potrebbero pensare anche al trasferimento in proprio a Sesto San Giovanni. Nel frattempo, l'Inter deve attendere: "La proprietà del club non sembra avere voglia di investire in perdita. Tanto che il mercato calcistico deve anche quest’anno finanziarsi con le cessioni dei calciatori. L’ipotesi, tra le altre, di uno stadio a Rogoredo costruito in proprio, è tramontata. Sganciarsi dal Milan nella costruzione di una nuova arena vorrebbe dire sobbarcarsi da soli i costi di gestione e affitto al Comune dello stadio Meazza. O, in alternativa, investire almeno 300 milioni di euro per ristrutturarlo. La sensazione è l’Inter sia alla finestra in attesa di capire cosa faranno i "cugini".