Saranno Lautaro Martinez e Nicolò Barella a contendersi il 'LeoVegas.News Goal of the Season' in casa Inter. I tifosi nerazzurri, in queste ore, sono chiamati a eleggere la prodezza più bella della stagione scegliendo tra il lussuoso esterno del Toro che valse il 3-0 definitivo nella Supercoppa Italiana contro il Milan e il destro al volo contro la Cremonese del centrocampista sardo.