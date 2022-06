Saranno Lautaro Martinez, con la perla di Anfield, e Nicolò Barella, autore del tiro a giro vincente che ha aperto le danze nella finale di Coppa Italia, a contendersi il premio del 'gol of the season' in casa Inter. In semifinale, la rete del Toro contro il Liverpool ha avuto la meglio su quella di Alexis Sanchez in Coppa Italia contro la Roma; avvincente anche la sfida che ha visto il tiro da fuori area dell'ex Cagliari prevalere di un soffio sulla girata acrobatica di Ranocchia contro l'Empoli. "Le votazioni saranno aperte, ogni giorno, sui profili Twitter e Instagram (Stories) ufficiali del club e su diverse altre piattaforme social", si legge su Inter.it.