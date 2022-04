A suo discapito, è stato indubbiamente l'uomo degli ultimi giorni: con la sua inenarrabile topica con la quale ha spalancato le porte a Nicola Sansone per il gol del definitivo 2-1 di Bologna-Inter, Ionut Radu è stato al centro del dibattito calcistico tra accusatori e difensori. Di certo una botta pesante per il ragazzo romeno, per il quale però arriva in conferenza stampa l'attestato di fiducia da parte di Simone Inzaghi, che garantisce che la maglia da titolare in caso di nuovo forfait in extremis di Samir Handanovic sarà sua: "Radu ha la mia totale fiducia. E' un ottimo portiere, si è messo a disposizione sempre anche se ha giocato pochissimo e ha una carriera importante davanti. Per le altre scelte aspetterò domani per valutare la condizione di tutti".

Tra i tanti argomenti mossi nel dibattito sorto intorno a Radu, anche il pochissimo spazio avuto sin qui dal giocatore, impiegato solo nella sfida di Coppa Italia contro l'Empoli. Ma di fronte a quesito specifico sull'eventualità di concedere più partite al secondo del capitano nerazzurro, il tecnico Simone Inzaghi risponde sottolineando le sue idee: "Si è sempre allenato nel migliore dei modi. Non sono per l'alternanza dei portieri perché per me ci deve essere una gerarchia. Qui era chiara, Handanovic ha sempre dato ampie garanzie. Radu in Coppa Italia come in allenamento mi ha sempre dato grande affidamento e quindi non ho pensato fosse necessario fargli fare qualche partita in più".