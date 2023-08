Un assist contro il Monza per inaugurare la stagione e scacciare via tutti i dubbi. Denzel Dumfries ha iniziato al meglio la sua stagione: l'esterno olandese, partito titolare alla prima di campionato, è stato uno dei migliori di campo della squadra di Inzaghi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Psv vuole lasciare alle spalle la passata stagione condita da errori, dalle critiche, dal paragone con Hakimi e dai rumors di mercato.

Dumfries è rimasto a Milano dopo essere stato in cima alla lista dei sacrificabili e ha dato il via alla sua terza stagione nerazzurra. "L’estate di Dumfries è trascorsa tra la voglia di riscatto e le fatiche di una preparazione a mille all’ora", si legge sull'edizione online della Rosea. "Contro i brianzoli si è rivista la freccia che aveva conquistato tutti dopo i primi mesi di apprendistato ad Appiano: preciso e puntuale in fase di copertura, ma soprattutto devastante e martellante in fase offensiva, nonché arma in più nell’innescare l’istinto killer del Toro. Questo è il Dumfries di cui ha bisogno l’Inter per volare sulla fascia".