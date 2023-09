"Milano nuova capitale del calcio europeo. Inter e Milan sono davanti al Real Madrid (penalizzato però dalla chiusura del Bernabeu), al Bayern, al Borussia con il suo “muro giallo”, non parliamo del Psg. Quasi quattro milioni di spettatori allo stadio per nerazzurri e rossoneri nella stagione ‘22-23. Tutto compreso s’intende: campionato, Champions, Coppa Italia, Supercoppa. Una cifra incredibile". Come riferisce la Gazzetta dello Sport, quindi, soltanto Londra e Manchester hanno totalizzato di più. "Ma nella capitale britannica c’erano sette club in Premier, impossibile qualsiasi confronto. E Manchester propone il City di Guardiola e lo United che ha un pubblico ampio e affezionato, anche se la vera differenza la fanno Coppa d’Inghilterra e Coppa di Lega (che per i due club hanno più spettatori della Champions)", sottolinea la rosea. Il dato resta ed è impressionante.

"Nella classifica assoluta, dopo lo United (2,5 milioni) e il Barcellona (2,3), gli unici club a superare il muro dei due milioni, ci sono Inter (1,97) e Milan (1,86). Differenza minima tra i due, 115mila a favore dei nerazzurri. Al quinto posto il City (1,8), quindi la Roma (1,78). Chiudono la “Top 10” Bayern, Borussia, Real Madrid e West Ham", si legge.