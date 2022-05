Se domenica sera sarà festa scudetto o ringraziamento per una stagione da ricordare per i due trofei e la ritrovata competitività europea non è dato saperlo. Quel che è certo è che lo stadio, contro la Samp già salva, sarà pienissimo, visto che i biglietti per l’ultima sfida di campionato sono stati letteralmente polverizzati dai tifosi. Da qualche giorno, si legge sulla Gazzetta dello Sport, sulla biglietteria online non è più possibile acquistare il tagliando per la gara.