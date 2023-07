Presto Paramount+ diventerà il nuovo main sponsor dell'Inter. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro incasserà ogni stagione circa 15 milioni più bonus legati ai risultati raggiunti dalla squadra. Ma la partnership potrebbe non finire qui. Non va escluso infatti che la collaborazione iniziata con i filmati di presentazione di Thuram e Frattesi, realizzati insieme a Inter Media House, possa trovare in futuro ulteriori sviluppi.