In vista della trasferta di Torino di domani, l'Inter replica il copione già visto in occasione della partita esterna contro la Juventus. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, infatti, la squadra nerazzurra questa sera non effettuerà il ritiro ad Appiano Gentile: il ritrovo è previsto per domani mattina alla Pinetina per partire in pullman alla volta del capoluogo piemontese.

Il ritorno a Milano è fissato subito dopo la gara. Torna in Italia in serata Valentin Carboni, di rientro dall'Argentina e reduce dalla delusione dell'eliminazione dal Mondiale Under 20 della squadra di Javier Mascherano: il giovane attaccante è però alle prese con un infortunio rimediato nel match con la Nigeria.