L'Inter ha tre giovani attaccanti in cerca di fortuna e in prestito in Serie B. Si tratta di Samuele Mulattieri (capocannoniere del Frosinone), Sebastiano Esposito (arrivato al Bari) ed Eddie Salcedo (tornato al Genoa). Quale saranno le mosse del club nerazzurro? Parlando di Mula, Gazzetta.it sottolinea che il classe 2000 piace a Empoli e Udinese, "che peraltro aveva accarezzato per qualche giorno l'idea di un trasferimento immediato - si legge -. In caso di offerta nei prossimi mesi, l'Inter si troverebbe davanti a un bivio: vendere e monetizzare incassando un piccolo tesoretto oppure optare per un nuovo prestito aspettando un'ulteriore crescita del giocatore?" si chiede la rosea.