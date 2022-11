Passando in rassegna le esperienze finora tutt'altro che esaltanti degli interisti impegnati in Qatar - tra esclusioni tecniche/disciplinari e prestazioni sotto gli standard - i colleghi di Gazzetta.it hanno concentrato la loro attenzione sul cammeo contro la Polonia di Lautaro Martinez , entrato in campo nel finale di partita al posto di Julian Alvarez, determinante grazie al gol del 2-0 che ha messo il sigillo sulla qualificazione dell'Argentina agli ottavi di finale del Mondiale. " Il Toro ha fallito un'altra chance - si legge sull'edizione online della rosea -.

Dopo le due reti annullate dal Var (per fuorigioco) contro l'Arabia Saudita e a un'ora incolore contro il Messico, il suo Mondiale prosegue tra delusioni e occasioni sprecate. Non era questo il Qatar che Martinez aveva in mente quando è partito per Doha: doveva essere una delle stelle della manifestazione ed invece per ora è stato invisibile o quasi".