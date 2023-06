La separazione in estate tra Joaquin Correa e l’Inter non è in dubbio. Piuttosto, è da capire come avverrà e dove andrà il Tucu, oltre a chi sarà il suo eventuale sostituto.

Per il giocatore argentino sono arrivate due proposte dalla Turchia che però non sembrano stuzzicare particolarmente il giocatore, che ambisce a palcoscenici di miglior livello dopo un'esperienza da 10 gol in 77 partite (e qualche mugugno dei tifosi) in nerazzurro. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter ragiona su due nomi per la sostituzione: Dodi Lukebakio dell'Hertha Berlino, valutato 10 milioni circa dai tedeschi, e Folarin Balogun dell'Arsenal, nell'ultima stagione allo Stade Reims, che però ha un valore di ben 40 milioni di euro.