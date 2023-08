Secondo una ricerca Sponsor Value condotta da StageUp e Ipsos, la Juve comanda la classifica del tifo in Italia, con 7.897.000 sostenitori, appena il 2% in meno del 2021-22. Dietro i bianconeri si piazza l'Inter (4.017.500), che ha sorpassato il Milan (3.943.000). Boom del Napoli (3.010.000) con un +14,2% grazie allo scudetto. In totale, gli appassionati della Serie A sono stabili a quota 24,5 milioni.