Dopo la scottante delusione nella finale playoff persa dal "suo" Bari all'ultimo respiro contro il Cagliari, Sebastiano Esposito tornerà all'Inter. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante classe 2002 non farà parte della rosa nerazzurra della prossima stagione. Due le strade percorribili: un nuovo prestito in Serie A per maturare o una cessione a titolo definitivo nel caso in cui arrivasse un'offerta soddisfacente.

Per Francesco Pio invece, reduce dall'avventura con la Nazionale azzurra al Mondiale Under 20, la strada è più tracciata. Il classe 2005 diventerà maggiorenne tra due settimane e l'Inter non ha bisogno di occupare uno slot da fuoriquota per tenerlo in Primavera: lo aspetta un ruolo di primo piano con vista prima squadra, anche se non è da escludere che una squadra di Serie B possa provarci per un prestito annuale.