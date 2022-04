Il segnale fortissimo lanciato in chiave scudetto dall'Inter dopo l'1-0 inflitto alla Juve ha dato slancio alla prevendita dei biglietti per il prossimo match in campionato contro il Verona: tra lunedì e martedì, dopo il pareggio del Milan col Bologna, sono stati staccati più di 7mila tagliandi. Al momento, mentre è scattata la prelazione per Inter-Roma del 24 aprile, per sabato sera sono attesi 55mila spettatori, dato che potrebbe essere ritoccato fino a quota 60mila. Muro già abbattuto per il derby del 19 aprile, semifinale di ritorno di Coppa Italia: finora sono stati venduti 65mila biglietti, restano soltanto terzi anelli per quello che sarà il primo derby al 100% di capienza dall'inizio della pandemia. L'ultimo, nel febbraio 2020 appena prima del lockdown, è stato quello della rimonta da 0-2 a 4-2 completata nel secondo tempo. Lo riporta Gazzetta.it.