Grazie al gol messo a referto in Olanda-USA 3-1, Denzel Dumfries ha rinnovato una tradizione che, eccezion fatta per Brasile 2014, va avanti da Spagna 1982: almeno un interista è sempre andato a segno al Mondiale. Peraltro, il laterale ex PSV, oltre ad essere stato il primo giocatore nerazzurro a sbloccarsi in Qatar, ha eguagliato il record di Hakan Sukur, l'ultimo giocatore dell'Inter capace di fornire due assist e segnare un gol al Mondiale nella stessa partita. Successe in Corea del Sud-Turchia 2-3, finale terzo posto della rassegna del 2002.