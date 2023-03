"Alla fine Roberto Firmino ha scelto di lasciare Liverpool e Jurgen Klopp, deciso a cercarsi da parametro zero una nuova avventura" si legge sulla Gazzetta dello Sport che ricorda: il brasiliano "aveva da tempo sul tavolo un’offerta di rinnovo da parte del Liverpool" che ha lasciato in sospeso per troppo tempo "rassicurato dalle parole di stima di Klopp, che ad ogni occasione rinnova la stima al giocatore". Quando a fine luglio si era parlato di Juventus "era stato lui stesso a dire che voleva continuare a vincere con i Reds come aveva fatto nelle ultime 8 stagioni.

Nel corso di questa annata strana, però, qualcosa è cambiato". Pur non avendo ancora deciso quale sarà la sua nuova squadra conquistare almeno il quarto posto in Premier e la conseguente qualificazione in Champions è l'ultimo obiettivo prefissatosi da raggiungere con la squadra di Anfield, "poi se ne andrà, convinto che una nuova sfida a 31 anni è la cosa migliore per la carriera. L’Inter aveva pensato a lui come alternativa a Lukaku, la Juve in estate aveva chiesto a lungo sue notizie, come avevano fatto Real Madrid e Atletico. Probabile che anche big europee si facciano avanti, ora che il suo divorzio dal Liverpool è deciso".