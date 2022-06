Edin Dzeko ieri ha trascinato la sua Bosnia con una doppietta nella vittoria per 3-2 contro la Finlandia nel match di Nations League. Due gol che suonano come un messaggio a tutto il mondo interista.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante bosniaco non ha alcuna intenzione di essere considerato un giocatore in tramonto. Con il ritorno di Lukaku e l'arrivo di Dybala, il suo minutaggio rischia di ridursi notevolmente, ma Dzeko vuole essere ancora protagonista in maglia nerazzurra dopo le 17 reti segnate nella passata stagione.