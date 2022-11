L'infortunio rimediato in estate ha bloccato la partenza di Dalbert, ma il suo addio è stato solo posticipato di qualche mese. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'esterno brasiliano è in scadenza di contratto nel 2023 e presto lascerà l'Inter. Già a gennaio la dirigenza nerazzurra cercherà di trovargli una nuova sistemazione. "Altrimenti si aspetterà giugno e poi ci si saluterà", precisa la Rosea.