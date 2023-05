Bocciatura per Joaquin Correa da parte della Gazzetta dello Sport nell'edizione online. Secondo quanto riportato dalla rosea, tra le notizie inerenti le probabili formazioni di Verona-Inter, l'argentino ha fornito contro la Lazio "l'ennesima prova sottotono". Motivo per cui, al di là delle ragioni del turnover, l'attaccante riprenderà posto in panchina, almeno inizialmente.