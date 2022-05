Arrivano nuovi rumours di mercato relativi all’Inter. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in estate il club dovrà sacrificare uno dei big sull’altare del bilancio e l’indiziato potrebbe essere Alessandro Bastoni. Il centrale difensivo nerazzurro piace tantissimo al Manchester City di Pep Guardiola, che già lo scorso maggio, prima del rinnovo, aveva messo sul piatto 60 milioni. Il club disse di no, visto che nel frattempo il PSG era piombato su Achraf Hakimi e lo stesso calciatore aveva espresso la propria volontà di rimanere. Quest’anno l’offerta potrebbe addirittura aumentare e in quel caso sarebbe difficile resistere.