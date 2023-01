Il recupero di Marcelo Brozovic si avvicina, ma con tutta probabilità non sarà già martedì sera in Coppa Italia contro l'Atalanta. Questo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, confermando che il croato non è ancora pronto dopo l'infortunio al polpaccio sinistro.

"Ha avuto un problema abbastanza importante e in questi giorni, quando inizierà ad allenarsi sul campo, vedremo come procederà il decorso", ha detto Simone Inzaghi dopo il successo di Cremona. "Tradotto, non sarà a disposizione in Coppa Italia e forse sarà in panchina domenica nel derby. Forse...", scrive la rosea.