A due settimane dal 'tradimento' di Lukaku, l'Inter continua a setacciare il mercato alla ricerca di una prima punta. La versione online della Gazzetta dello Sport prova a fare il punto sulle trattative, non escludendo un mister X a sorpresa tra i vari nomi già usciti. In teoria l'Inter ha ancora a disposizione lo stesso budget stanziato per prendere Lukaku dal Chelsea, 35 milioni, va ora individuata la prima punta con le caratteristiche che Inzaghi aveva in mente quando pensava di schierare il belga al fianco di Lautaro.

Balogun ha caratteristiche fisiche diverse, è più "un Hakimi che gioca in attacco", non ha il fisico di Lukaku ma è destinato a diventare tra qualche anno una plusvalenza sicura. Un investimento insomma. "A livello tecnico-tattico si sposerebbe bene con Lautaro, non altrettanto con Thuram e Correa. Ecco, se il Tucu fosse ceduto, poter avere in rosa Balogun insieme a una prima punta con chili e centimetri (più il Toro e il francese figlio d'arte) significherebbe poter contare su un mix... quasi perfetto".

Morata è invece una prima punta, l'Atletico Madrid lo valuta 20 milioni, l'Inter ha fatto sapere di volerne spendere 15, Simeone ieri ha detto di essere contento di averlo. Ma da circa una settimana non si hanno notizie su un'eventuale trattativa. E poi c'è il problema ingaggio: attualmente guadagna 9 milioni, se verrà proposto il rinnovo a cifre ribassate, 6 netti fino al 2026.Ma con lui in caso di arrivo all'Inter non si potrebbe far ricorso al Decreto Crescita e quindi la cifra andrebbe raddoppiata. Insomma andrebbe a guadagnare in nerazzurro più di quanto guadagnava Lukaku.

"Più fisico, più centimetri e più capacità di giocare spalle alla porta li hanno l'iraniano del Porto, Mehdi Taremi, e l'italiano Gianluca Scamacca". Il primo costa una ventina di milioni anche se è a un anno dalla scadenza, Scamacca continua a essere monitorato ma ha l'incognita dei problemi fisici.

Le altre opzioni sono Anthony Martial dello United, Beto dell'Udinese, Nzola dello Spezia e il famoso Mister X, un nome nuovo non ancora circolato.